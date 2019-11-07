مروة نصر تشعل حفلها بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
أقامت الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام IAEMS بمدينة الإنتاج الإعلامي، حفلا كبيرا للطلاب تحت إشراف دكتور فوزي تركي رئيس الأكاديمية.
الحفل من تنظيم مايسة نصر، وكانت أجواء الحفل مميزة حيث كان هناك الكثير من وسائل الترفيه للطلاب، كما شارك في الحفل عدد كبير من نجوم الأغنية على رأسهم مروة نصر، التي غنت للطلاب مجموعة كبيرة من أغنياتها التي رددها معها الطلاب وتفاعلوا معها بشكل كبير.
وأدت الفنانة المصرية فقرتها مع استعراضات عالمية، كما شارك في الحفل محمد سراج ورنا سماحة مما زاد من الأجواء الحماسية للاحتفال.
وبعد انتهاء الحفل تم تكريم النجوم المشاركين، بالإضافة إلى عدد كبير من الضيوف ومنهم أسامة محمد الهادي، وأحمد الجارحي، وحاتم رضا، ومريم البحراوي، وعمر عشري، ويوسف محروس، والإعلامي ممدوح الشناوي، والمطرب شريف حسن، بالإضافة إلى مجموعة من الطلاب الموهوبين.
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