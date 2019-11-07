هاني شاكر وسوما يتألقان في حفل مهرجان الموسيقى العربية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

تألق الفنان المصري هاني شاكر خلال حفله الغنائي، الذي أقيم في اليوم الثالث من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

الجمهور استقبل هاني شاكر بحفاوة كبيرة بمجرد صعوده علي المسرح، وقدم الفنان عدد كبير من أغانيه منها: “ياريتني، بلدي، بحبك أنا، لو بتحب، علي الضحكاية”، وغيرها من أغاني الزمن الجميل.

كما قدمت المطربة سوما في ثاني فقرات الحفل، عدد كبير من أشهر أغنياتها علي مدار ساعه، منها: “سنه ده حبيبي ،لله ياسيدي، آخر أيام الصيف، لو كنا بنحبها، التوبة، سألوني الناس”.

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وأطرب المسرح بعدها الموسيقار العراقي فرات قدوري، الذي قدم عدد كبير من الأغاني القديمة لنجوم الزمن الجميل منها: “غزل عشتار، هلال العيد، قلي يا حلو، فلفل وبهار”.

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 كرم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد.

ويحيى حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، انغام، عاصى الحلانى, الموسيقار عمر خيرت، وائل جسار، اصالة، كارمن سليمان، فايا يونان

وتشارك في المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة أوعبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو أحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي وغيرهم.