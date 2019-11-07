شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. النجمة شريهان من كواليس مسرحية "كوكو تشانيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى النجمة شريهان بروفات العرض المسرحى "كوكو شانيل" الذى تعود من خلاله مرة أخرى للأضواء بعد غياب 30 عامًا بعد أخر ظهور لها فى مسرحية "شارع محمد على" آواخر ثمانينيات القرن الماضى، وشارك فى بطولتها الفنان الراحل فريد شوقي، وهشام سليم ووحيد سيف، والمنتصر بالله.

ونشرت الفنانة الشابة إنجى وجدان صورا من كواليس المسرحية جمعتها بالنجمة شريهان والمخرج هادى الباجورى معلقة: "بجد متحمسة جدا لعرض مسرحية كوكو تشانيل.. بحبها حب مش طبيعى يا جماعة" – قاصدة النجمة شريهان -

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وكشف المخرج هادي الباجوري فى تصريحات صحفية له، إن الفنانة شريهان فى أعلى مستوى خلال التحضير للمسرحيتها، وقال: "مستواها أعلى من زمان كمان".

وتابع فى تصريحات له: "هذه أول مسرحية موسيقية تعتبر فوق مستوى اللى بيحصل برة ويتساوى مع مستوى مسارح برودواى.

مسرحية "كوكو شانيل" كتب لها السيناريو والحوار والأغانى مدحت العدل ومن إخراج المخرج هادى الباجورى وإنتاج العدل جروب.