شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم واضح فى إيرادات فيلم Terminator: Dark Fate.. اعرف وصلت كام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الجريمة والأكشن والمغامرة Terminator: Dark Fate إيرادات وصلت إلى 125 مليونا و650 ألف دولار منذ طرحه يوم 1 نوفمبر الجارى، وذلك في دور العرض المختلفة حول العالم.

وكان حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 29 مليون دولار في الافتتاحية، والتي تعد ضعيفة جدًا، مقارنة بـ تكلفة إنتاج الفيلم التي وصلت إلى 185 مليون دولار.

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الفيلم من إنتاج شركةParamount Pictures التي أنتجت سلسلة الأفلام الشهيرة Terminator وهذا الجزء هو الثالث منها، ويعود الممثل العالمى أرنولد شوارزنجر إلى بطولة الفيلم الجديد الذى سيخرجه تيم ميلر، ويستكمل أحداث فيلم Terminator 2 الذى عرض عام 1991 للمخرج العالمى جيمس كاميرون.

ويقوم ببطولة Terminator: Dark Fate جنبا إلى مع شوارزنجر الممثلين ليندا هاميلتون، ماكنزي ديفيس، ناتاليا رييس، دييجو بونيتا، فيران فرنانديز، تريستان أولوا، توم هوبر، انريكي ارس، مانويل باسيفيك، فريزر جيمس، بيدرو رودولف، كيفن مدينا، ستيفن كري، مات ديفير.

ودارت قصة فيلم Terminator 2 حول إرسال شركة سكاى نت التى تسيطر على العالم فى المستقبل للمدمر المُطوَّر تى 1000 والذى يملك القدرة على تغيير مظهره بصور مذهلة، وذلك من أجل قتل الطفل جون كونور، قبل أن يكبر ويصير قائدا للمقاومة في المستقبل، فى الوقت الذي تكون فيه والدة الطفل هى الوحيدة التى تعرف سر هذا الصراع المستقبلي، لكنها توضع فى مصحة عقلية بسبب اعتقاد الجميع أنها تعاني من مرض نفسى.