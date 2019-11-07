شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدى تودع الصيف بجلسة تصوير جذابة من الجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت الفنانة رشا مهدى، آخر أيام الصيف، بجلسة تصوير جذابة كانت قد خضعت لها في الجونة، أثناء حضورها فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان القونة السينمائي والذي أقيم في الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر الماضي، حيث كشفت رشا عن جلسة التصوير هذه الأيام.



رشا مهدى

وفى سياق متصل تصور رشا مهدى مشاهدها في مسلسل "اطمني" الذي بدأته قبل أسبوع، وهو من نوعية أعمال الـ60 حلقة وتأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد يسرى ومقرر عرضه على الإنترنت ويشارك في بطولته يسرا اللوزى، أحمد حاتم، أنوشكا، شيرين، محمد علاء، سامح الصريطى، أحمد فؤاد سليم وعدد آخر من الفنانين.

يشار إلى أن رشا تغيبت عن المشاركة فى أى أعمال فنية العام الماضى لأسباب شخصية، بينما كان آخر أعمالها مسلسل "رمضان كريم" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2017، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، وشارك فى بطولته روبى، شريف سلامة، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، كريم عفيفى وعدد كبيرمن الفنانين.



الفنانة رشا مهدى



رشا مهدى تودع الصيف فى جلسة تصوير

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رشا مهدى فى جلسة تصوير جذابة



رشا مهدى فى جلسة تصوير صيفية