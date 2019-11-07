شكرا لقرائتكم خبر عن معاناة مسلمة أمريكية محور أحداث فيلم Hala.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منصة البث Apple Tv عن أول تريلر لـ فيلم الدراما الجديد Hala، المقرر طرحه من خلال الشبكة في 22 نوفمبر الجارى، وحصل الفيلم على تقييم وصل إلى 3.6 على موقع "imdb"، والذى يعد ضعيفا جدا.

فيلم Hala من بطولة جيرالدين فيسواناثان، جاك كيلمر، جابرييل لونا، بوربي جوشي، آزاد خان، تايلور ماري بلايم، آنا شلومسكي، شارين الفاريز، سام سترالي، سوني بهات، احمد لوكان، ألكا نيار، رايفين ويتلي، بيانكا كورال، زينة ديب، ويدور فيلم Hala حول طفلة مسلمة تدعى هالة ، والتي تحاول التأقلم مع تفكك عائلتها، بينما تحاول هى فهم شخصيتها.

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وكانت قد أعلنت شبكة +Apple Tv عن تجديدها لـ مسلسل الدراما والخيال العلمى See للموسم الثانى قبل عرض الموسم الأول من العمل الذى سيبدأ عرضه في 1 نوفمبر المقبل، مع بدء عمل الخدمة الجديدة، ويسرد المسلسل الجديد حقبة الهنود.

ويقوم ببطولة المسلسل كل من النجم العالمى جايسون موموا، الفريد بودارد، جوش بلوك، كريستيان كامارجو، نيستا كوبر، ياديرا جيفارا-بريب، هير هيلمر، سيلفيا هيكس، ارشي ماداكابي، كريستيان سلون، كما كلفت الحلقة الواحدة من المسلسل 15 مليون دولار، والعمل سيتكون من 10 حلقات.