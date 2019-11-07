شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير الجزء الثالث من Fantastic Beasts فى ربيع 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Warner Bros بدء تصوير الجزء الثالت من سلسلة أفلام Fantastic Beasts، في ربيع عام 2020، في ريو دي جانيرو، بالبرازيل، وذلك بعد إعلان الشركة تأجيل الإنتاج لأجل غير مسمى خلال هذه الفترة.

وكان من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في وقت مبكر من هذا العام ، لكن تم تأجيله بعد أن قيل أن فيلم " Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" الذى طرح عام 2018 خالف التوقعات، حيث حقق في شباك التذاكر العالمى إيرادات وصلت إلى 650 مليون دولار حول العالم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

ومن المتعارف عليه أن سلسلة "Fantastic Beasts" ستتكون من 5 أجزاء، ولكن بعد الجزء الثانى شعر القائمون على العمل بالتخوف من طرح غجزاء أخرى للعمل، بالرغم أن الجزء الأول من العمل الذى طرح في 2016، حقق إيرادات وصلت إلى أكثر من 800 مليون دولار أمريكى.

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وتكلفت شركة Warner Bros حوالى الـ 400 مليون دولار لإنتاج اول فيلمين من السلسلة، ومع بدء عمليات الإنتاج كمن المقرر ان يصل الجزء الثالث إلى دور العرض في نوفمبر 2021، أي بعد خمس سنوات تقريبًا من الفيلم الأول وثلاث سنوات بعده.

يعود مخرج سلسلة هارى بوتر ديفيد ييتس إلى إخراج الجزء الثالث من العمل، ويقوم إدي ريدماين بدور نيوت سكاماندر، ويصور جود لو دور ألباس دمبلدور عندما كان شابا، بينما يلعب جوني ديب دور جيليرت جريندلوالد الشرير، ويشمل طاقم الممثلين كاثرين ووترستون وأليسون سودول وإزرا ميلر ودان فوجلر.

ومن المتوقع أن يكون لجيسيكا ويليامز، التي ظهرت لفترة وجيزة كأستاذة أولالي "لالي" في الجزء الثانى من السلسلة أن تظهر بـ دور أكبر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".