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شكرا لقرائتكم خبر عن فى أجواء إستوائية.. ناهد السباعى بجلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر
وتستأنف ناهد السباعي خلال الأيام المقبلة، تصوير أحدث أفلامها "ماكو"، بأحد المناطق الساحلية، ويشاركها البطولة قصى خولى بسمة، منة فضالي، نيقولا معوض، محمد مهران، وسارة الشامى، وخالد أنور، وقصى خولى، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدى.
وكان آخر أعمال ناهد السباعى فيلم "اللعبة أمريكانى" الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى وشارك فى بطولته أحمد فهمي، شيماء سيف، بيومي فؤاد، أحمد شامي، تأليف الراحل مدحت السباعي وإخراج ايناس سيف وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا الرومانسية، من خلال معاناة شاب وفتاة من صعوبات مادية واجتماعية عديدة في سبيل محاولة إتمام زواجهما.
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