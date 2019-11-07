فن ومشاهير

فى أجواء إستوائية.. ناهد السباعى بجلسة تصوير جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة ناهد السباعى لجلسة تصوير جديدة فى أجواء استوائية وذلك مع نهاية فضل الصيف، حيث اردت ملابس مستوحاه من الأجواء الاستوائية ونشرت الصور على حسابها بموقع "انستجرام" وعلقت عليها:"لا يمكن أن تحصل على ما يكفي من صيفنا الذي لا نهاية له ... لقد كانت تجربة مدهشة ترتدي لوحة فنية مستوحاة من الأجواء الاستوائية".

 

وتستأنف ناهد السباعي خلال الأيام المقبلة، تصوير أحدث أفلامها "ماكو"، بأحد المناطق الساحلية، ويشاركها البطولة قصى خولى بسمة، منة فضالي، نيقولا معوض، محمد مهران، وسارة الشامى، وخالد أنور، وقصى خولى، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدى.

 

وكان آخر أعمال ناهد السباعى فيلم "اللعبة أمريكانى" الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى وشارك فى بطولته أحمد فهمي، شيماء سيف، بيومي فؤاد، أحمد شامي، تأليف الراحل مدحت السباعي وإخراج ايناس سيف وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا الرومانسية، من خلال معاناة شاب وفتاة من صعوبات مادية واجتماعية عديدة في سبيل محاولة إتمام زواجهما.

 

 

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