فيديو| منة شلبي عن تكريمها في "القاهرة السينمائي": مفاجأة رائعة وصعب التحضير لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت النجمة منة شلبي، على تكريمها بالحصول على جائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعمالها، خلال الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي.

وقالت منة شلبي، ببرنامج MBC Trending : "تكريمي بالمهرجان، مفاجأة أكثر من رائعة، وأكبر من تحضيري لدور تمثيلي، ومن الصعب أن أحضر لهذه المفاجأة، لإن الحاجة الحقيقية مش بيتحضر لها خالص".

وأضافت: "بشكر كل شخص فكر إني مكن أكون أستاهل الجائزة دي، أو ادهاني عشان يديني دعم ودافع، وهذا التكريم حاجة كبيرة ليا، خاصة إني بتكرم مع أساتذة كبار".

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وتمتلك منة شلبي مسيرة حافلة بالجوائز في المهرجانات الدولية والمحلية، فبالإضافة إلى جوائزها عن فيلم نوارة، فازت بعشرات الجوائز عن أدوارها في أفلام "الساحر" و"عن العشق والهوى" و"بنات وسط البلد" و"هي فوضى"، كما منحها الجمهور لقب أفضل ممثلة في عدة استفتاءات أجرتها صحف وإذاعات مصرية وعربية.

مشاركة منة شلبي في المهرجانات لا تتوقف عند المنافسة بالأفلام وحصد الجوائز، ولكنها امتدت للمشاركة في عضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي، والمسابقة الرسمية بـأيام قرطاج السينمائية، وكذلك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد.