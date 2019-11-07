كريم فهمي بصحبة زوجته ونوال الزغبي بإطلالة عشرينية.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: كريم فهمي نشر الفنان كريم فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بزوجته دانيا البناوي. محمد عبدالرحمن نشر الفنان محمد عبدالرحمن "توتا"، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من إحدى الرحلات البحرية. محمد كارتر نشر المنتج محمد كارتر، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بزوجته الفنانة شيماء سيف، والفنانة روجينا، والفنانة شيري عادل. شمس نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من إحدى الحفلات الغنائية. Advertisements دينا نشرت الفنانة دينا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من العاصمة الكورية "سول". كندة حنا نشرت الفنانة السورية كندة حنا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بصديقتها الفنانة السورية سلاف معمار. محمود حجازي نشر الفنان محمود حجازي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه. نوال الزغبي نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة عشرينية. كريم عفيفي نشر الفنان كريم عفيفي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة له، حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه. ماريتا الحلاني نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

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