"عمل في محل فواكه وفكر في التبني".. حكايات أحمد فهمي في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

يحتفل اليوم الفنان والسيناريست أحمد فهمي بعيد ميلاده، ولد فهمي في مثل هذا اليوم 6 نوفمبر، من عام 1980، وتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تألق فهمي كاتبا وممثلا ونجم إعلانات لأكثر من حملة شهيرة ومقدم لعدد من الاحتفالات المهمة.

وفي عيد ميلاده نرصد لكم أبرز حكايات أحمد فهمي:

البداية الفنية

ولد أحمد فهمي لوالد يعمل ضابط جيش ترك الخدمة وعمل في المقاولات، ووالدة تعمل ربة منزل، اهتمت الأسرة بالتعليم، تخرج أحمد فهمي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتخرج كريم الأصغر في كلية طب الأسنان، وعمل كلاهما بالتمثيل.

كون أحمد فهمي مع أصدقائه في فترة الجامعة فرقة عرفت باسم (تمر هندي للإنتاج الفني)، وقدموا أفلاما سخرت من الأفلام المصرية الشهيرة، كان أنجحها هو فيلم (رجال لا تعرف المستحيل).

لفتت فكرة السخرية من الأفلام القديمة نظر المنتج وكاتب السيناريو محمد حفظي الذي كان وقتها يتجه للإنتاج، وبالفعل أنتج لهم مسلسل (أفيش وتشبيه) الذي كان يقدم في كل حلقة صورة ساخرة لأحد كلاسيكيات السينما المصرية، ثم أنتج لهم حفظي بعدها فيلم (ورقة شفرة) الذي حقق نجاحا كبيرا على المستوى النقدي والجماهيري.

كانت انطلاقته في عالم السينما من خلال كتابة سيناريو فيلم (كده رضا) لأحمد حلمي والذي حقق نجاحا كبيرا، ثم قام بعدها بالمشاركة في كتابة وتمثيل فيلم (ورقة شفرة) الذي جعل وجهه معروفا لدى الجماهير، حاز فهمي على جائزة النقاد لأفضل وجه جديد في العام 2008 مناصفة مع زميليه في فيلم ورقة شفرة هشام ماجد وشيكو، وهو شقيق الممثل والسيناريست كريم فهمي.

طفل شقي

حكى الفنان أحمد فهمي، في أكثر من لقاء تليفزيوني، منها برنامج "واحد من الناس" للإعلامي عمرو الليثي أنه كان طالبا متفوقا وحصل في الصف الثاني الثانوي على 96.8% وحصل في الصف الثالث الثانوي على 98.8%، إلا أنه كان طالبا شقيا، وتعرض للرفد مرات عديدة.

وقال إنه في أثناء مباراة لمنتخب مصر قطع علم المدرسة لكي يذهب به للاستاد، فتم تحويله للتحقيق، وحضر وكيل الوزارة للمدرسة ورفده وطلب ولي أمره، مشيرا إلى أنه سبب الكثير من المشاكل لأسرته خلال فترة دراسته.

الهجرة

المجموع الكبير الذي حصل عليه أحمد فهمي في الثانوية العامة كان السبب في التحاقه بكلية الهندسة، لكنه لم يجد نفسه بها، فقرر تركها لكن أهله رفضوا، فطلب أموالا من والده للسفر والتنزه في الولايات المتحدة، وأعطاه 1000 دولار وعمل فهمي هناك في محل فواكه، وكان يمسح البلاط في درجة حرارة تحت الصفر وقرر أنه لن يعود لمصر مرة أخرى، واستمر هناك لمدة 6 شهور، وبعدها عاد لمصر، والتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية واصفا الدراسة بها بالممتعة، وأنه كان يستمتع بمحاضرات الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار السابق، والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030.

وأوضح فهمي أنه كان يدرس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية باللغة الإنجليزية وكان عدد الطلبة قليل جدا، لذا كان الأمر سهلا بالنسبة له.

التبني

قال الفنان أحمد فهمي في شهر مايو 2018، في برنامج "واحد من الناس" للإعلامي عمرو الليثي، إنه سيكفل طفل بعد تأخر إنجابه، وكان وقتها متزوج من منة الله حسين فهمي، ابنة الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين.

وأضاف فهمي: "الحمد لله ربنا مرزقناش بأطفال بعد سنتين ونصف من الزواج"، مشيرا إلى أنه سليم هو وزوجته لكنه قرر أن يكفل طفل يتيم في بيته".

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وذكر أن زوجته كان لديها نفس فكرة التبني وذهبا إلى وزارة الشؤون الإجتماعية لكي يتبنا طفلا، ولكن وزارة الشؤون الإجتماعية أخبرتهما أنه لا بد أن يمر على زواجهما أكثر من 3 سنوات.

وأكد فهمي أن والده، الوحيد الذي رحب بالفكرة، وإن الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين رفضا الفكرة في البداية إلا أنهما رضخا للأمر الواقع.

بعدها انفصل الفنانة أحمد فهمي عن زوجته في بعد 3 سنوات من الزواج، وتزوج فهمي في شهر سبتمبر الماضي من الفنانة هنا الزاهد.

لقاء أحمد فهمي مع عمرو الليثي

قلبه جامد

حكي الفنان أحمد فهمي، في برنامج "فحص شامل"، أنه شهد على عقد طلاق والده من والدته، معتبرا أن الطلاق شيء شخصي بحت، موضحا أنه "قلبة جامد في الحاجات دي".

وأضاف أن كريم شقيقه كان منهارا خلال وقوع الطلاق، لكنه لم يكن متأثرا لأنه يحترم خصوصية والديه، مشيرا إلى أنه أنه قرر أن يعيش مع والده واصفا والده بـ"الروش"، مشيرا إلى أن والده تزوج بعد والدته، ووالدته تزوجت بعد والده.

في فحص شامل

فهمي وطلاق والدته

خلاف مع أحمد حلمي

كشف الفنان أحمد فهمي خلال حواره في برنامج "فحص شامل"، على قناة "الحياة"، مع الإعلامية راغدة شلهوب، حقيقة خلافة مع الفنان أحمد حلمي، بسبب فيلم كده رضا، مشيرا إلى أنه كان متحمسًا أكثر من اللازم، مضيفًا: "ماكنتش فاهم وقتها ازاي الفيلم بيتحضر، هو أحمد حلمي قالي الفيلم ده هيبقى حلو تعالى نصور بكرة".

وأضاف فهمي أن حلمي كان يلتزم الهدوء، متابعا: "هدوء أحمد حلمي مع سخونيتي حصل خلاف بس محصلش خناقة، آخر سنتين في حياتي أنا أهدى بكتير، بس طول الوقت كنت سخن، ولما فكرت مع نفسي عرفت إن حلمي جامد، رغم إن مفيش شغل بيني وبينه عشان أشكر فيه يعني".

فهمي مع راغدة شلهوب