بعد ظهوره بجوار نجوم العالم .. مواقع التواصل لـ محمد رمضان : حتي في الكرة نمبر 1

تصدر الفنان محمد رمضان، الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" في الساعات الأخيرة من مساء اليوم الأربعاء، بعد مشاركته مع فريق "نجوم أفريقيا" بصحبة نجوم الكرة المصرية السابقين محمد أبوتريكة ووائل جمعة ونادر السيد وخالد الغندور بجانب إسماعيل يوسف بالمغرب.

ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج محمد رمضان، بعد صوره المتداولة مع نجوم العالم في كرة القدم، معلقين بكلمات تعبيرية لظهوره بجوار أبرز نجوم العالم.

وظهر الفنان المصري محمد رمضان، ضمن فريق "نجوم أفريقيا"، مرتديًا قميص

رقم "1" علي طريقة شعاره في أعماله والذي يطلقه مع أغانيه وأدواره الفنية أنه رقم واحد، الأمر الذي دعا نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي يعلقون علي ارتداءه القميص، قائلين:" حتي في الكرة نمبر 1؟" .

وتشهد مدينة العيون المغربية مباراة ودية بين نجوم أفريقيا ونجوم العالم في احتفالية خاصة بشأن الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء.

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ونشر الحساب الرسمي لقناة "أبوظبي الرياضية" لقطة للممثل محمد رمضان بقميص

منتخب نجوم أفريقيا أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء.

وقام خالد الغندور لاعب الزمالك الأسبق بنشر صورة لمنتخب نجوم أفريقيا عبر حسابه على "فيس بوك" قبل انطلاق المباراة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نجوم القارة السمراء بهدف أحرزه الكاميروني الشهير صامويل إيتو.

وشهدت قائمة منتخب نجوم أفريقيا وجود أساطير القارة على رأسهم روجيه ميلا وصامويل إيتو وصلاح الدين بصير وزبير بيه والحاجي ضيوف وكانو وخاليلو فاديجا ونجوم أخرى.

ويأتي البرتغالي لويس فيجو على رأس كتيبة نجوم العالم، وجاء أبرز من شارك معه بالمباراة تريزيجيه وفابيان بارتيز من فرنسا وبيبيتو وريفالدو وكافو من البرازيل والإسباني سالجادو والأرجنتيني سافيولا بجانب أساطير أخرى.