دنيا سمير غانم تستجم في ألمانيا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم إلى العاصمة الألمانية برلين لقضاء أجازتها هناك.

دنيا شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور لها من برلين، حيث كانت تتجول بحديقة برلين.

الفنانة المصرية اختارت لها ملابس شتوية ثقيلة لمقاومة برودة الجو هناك، وتلقت الفنانة عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي تمنى لها زيارة سعيدة.

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دنيا ظهرت مؤخرا برفقة شقيقتها إيمي مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة»، وأكدت دنيا أنها تحب الظهور مع شقيقتها في البرامج بسبب خفة دمها.

الفنانة الشابة كشفت بعض أسرارها، وتحدثت عن زوجها رامي رضوان، وأشارت إلى أنها غضبت منه مرة، وخاصمته، وعندما طال الخصام، قررت أ تنهيه بطريقتها، فنادته قبل ذهابه للعمل و «عضته» في يده، وشعرت بالراحة.

يذكر أن دنيا سمير غانم كانت قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “بدل الحدوتة ٣ “، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.