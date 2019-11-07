فيلم "بانيبات" يشعل المقارنة بين أرجون كابور ورانفيير سينغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطى الإعلان الترويجي لفيلم "بانيبات" المنتظر طرحه 6 ديسمبر/كانون الأول، 21 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحه، على موقع يوتيوب.



الفيلم مصنف درامي تاريخي، من بطولة النجوم سانجاي دات، أرجون كابور، وكريتي سانون، في أولى تجاربهم مع الأدوار التاريخية.

ولم يحصل الإعلان الترويجي على نسبة مشاهدة عالية فقط، بل أثار جدل الجماهير التي بدأت المقارنة بين أرجون كابور، والدور الذي قدمه رانفيير سينغ في "باجيرو ماستاني"، من حيث الشكل والملابس وحتى الأداء في المشاهد القليلة التي ظهرت في إعلان الفيلم.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يضع فيها الجماهير "أرجون" و"رانفيير" في مقارنة لصداقتهما القوية وتشابه ردود الفعل الخاصة بهما، سواء على الشاشة أو خلفها.

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تأثير رانفيير على أرجون كابور ظهر في العديد من الأدوار، خاصة تلك التي تتطلب الكثير من الحركة، كدوره في فيلم "مباركان" والذي قال كابور عنه أثناء حملة الترويج له: "ارتباطنا الروحي والتشابه بيني وصديقي الأقرب رانفيير سيكون له تأثير مقصود وغير مقصود، وهذا أمر يدعو للفخر، ولا يوجد هناك مجال لإنكاره لأنه ليس بشيء سييء على الإطلاق".

رانفيير سينغ الملقب بـ"غريب الأطوار" والمعروف برائد الأدوار التاريخية المركبة لم يعلق علي المقارنة بشكل عام، ولكنه أبدى سعادته الكبيرة برؤية صديقه المقرب أرجون كابور يبدع في دوره التاريخي في الإعلان الترويجي للفيلم الذي نشره عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "رائع ملكنا المنتظر".

يذكر أن آخر أعمال أرجون كابور مع رانفيير سينغ كان فيلم "جونداي" بمشاركة الفنانة العالمية بيريانكا تشوبرا عام 2014.



