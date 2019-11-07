"سيف فليشهر".. أغنية للمعارضة الإيرانية تدعم المحتجين العراقيين

أهدت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة أغنية بعنوان "سيف فليشهر" إلى الشباب العراقي المحتجين، رفضا لتدخلات نظام ولاية الفقيه في شؤون بلادهم.

وبث الموقع الرسمي لمجاهدي خلق، التي تمثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مقطع فيديو للأغنية التي وصف نظام المرشد الإيراني علي خامنئي بأنه "عدو مشترك للشعبين العراقي والإيراني على حد سواء".

ووصفت الأغنية في مطلعها الشبان العراقيين بالأبطال المنتفضين بوجه نظام خامنئي الإجرامي، في الوقت الذي دعت إلى تحطيم حاجز الخوف، وهدم أسس الظلم في طهران وبغداد، حسب نصها.

ونعتت منظمة مجاهدي خلق المعارضة في أغنيتها الأنظمة المسيطرة على حكم إيران بـ"البالية" التي يتوجب إشهار سيف الاحتجاجات في وجهها بهدف نيل الحرية.

وجاء مطلع الأغنية التي بثتها منظمة مجاهدي خلق عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، على النحو التالي "سيف فليشهر في الدنيا.. ولتصدع أبواق تصدع.. الآن الآن وليس غدا.. أجراس العودة فلتقرع.. انتفض كالطوفان واهدم قصور الظلم".





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وأكدت الأغنية، ذات الطابع الحماسي، ضرورة انتفاض المحتجين في العراق وإيران كالطوفان والتصدي للرصاص بشعلة نيران الغضب، بغية التتحرر من قيود ظلم أصحاب الفكر البالي.

يذكر أن المرشد الإيراني علي خامنئي هاجم مجددا الاحتجاجات الدائرة في العراق ولبنان، واصفا إياها بأعمال شغب تمولها أجهزة استخبارات أجنبية.

وقال خامنئي في كلمة له على هامش مراسم عسكرية عقدت في العاصمة طهران، الأربعاء الماضي، إن "الضرر الأكبر الذي يمكن أن يسدده الأعداء لبلد ما هو سلب أمنه، مثلما يفعلون اليوم في بعض دول المنطقة"، حسب زعمه.

واعتبر المرشد الإيراني ضمنيا أن مصير الاحتجاجات في بغداد وبيروت سينتهي على غرار قمع الأجهزة الأمنية في بلاده لآلاف المتظاهرين في نحو 120 مدينة، اعتراضا على سياسات نظام طهران في يناير/كانون الثاني 2018.

وفي تحريض صريح على الفوضى، طالب ممثل خامنئي بصحيفة كيهان الأصولية حسين شريعتمداري المحتجين العراقيين باقتحام سفارات أجنبية لدى بغداد.

وأشار المرشد الإيراني، دون توضيح مزيد من التفاصيل، إلى أن القوات المسلحة الإيرانية يجب أن تتجهز في مهمة خاصة، لما نعتها بالفتنة التي هي أشد من القتل.

ويرى مراقبون، حسب إذاعة "فردا" الناطقة بالفارسية من التشيك أن إشارة خامنئي تعكس مخاوف الأخير من تكرار احتجاجات شعبية عارمة مثلما حدث بعامي 2009 وأواخر 2017، والتي دأب النظام الإيراني على نعتها بالفتنة حتى اليوم.