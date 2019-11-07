كاترين دينوف في حالة صحية حرجة

كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، الأربعاء، أنّ أيقونة الشاشة الفرنسية كاترين دينوف دخلت المستشفى في باريس، إثر إصابتها بمرض غير معروف، مساء الثلاثاء.



وذكرت الصحيفة أنّ دينوف (76 عامًا) دخلت المستشفى في حالة خطيرة وتحتاج إلى فحوصات طبية مكثفة، لكن حالتها تتحسن تدريجياً.

وكانت نجمة فيلمي "مظلات تشيربورج" و"الهند الصينية" شاركت في وقت سابق من هذا العام في أحدث أفلام المخرج هيروكازو كور-إيدا بعنوان "الحقيقة"، في مهرجان فينيسيا السينمائي، إذ ظهرت إلى جانب جولييت بينوش في حفل افتتاح المهرجان.

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وتعمل دينوف الملقبة بـ"الأيقونة" حاليًا على إنتاج فيلم "De Son Vivant" للمخرج الفرنسي إيمانويل بيركوت، الذي يُصوَّر بالقرب من باريس.

وسطع نجم دينوف منذ الستينيات وعملت مع أهم المخرجين في العالم مثل لويس بونويل، وفرانسوا تروفو، ومانويل دي أوليفيرا، ولارس فون ترير، وفرانسوا أوزون.

وترشحت دينوف لجائزة أوسكار عن دورها في فيلم "Indochine" من إخراج ريجيس وارنييه في عام 1993، وجائزة "بافتا" في 1969 عن فيلم "Belle de Jour" للمخرج بونويل.

وفازت دينوف بالعديد من جوائز "سيزار"، وهي أرفع جوائز صناعة السينما في فرنسا، كما منحها مهرجان "ليون" السينمائي جائزة "لوميير" السينمائية في دورته الثامنة عام 2016، لتكون بذلك أول امرأة تحصل على تلك الجائزة، والتي تمنح سنوياً لأهم أعلام السينما في العالم.