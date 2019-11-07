الكشف عن سبب انفصال أوزجان دينز عن زوجته فايزة أتاكان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يكن قد مضى أكثر من 18 شهرًا على زواجهما حينما تم الإعلان عن انفصال الممثل التركي أوزجان دنيز عن زوجته فايزة اتاكان، بسبب قيام اوزجان بخيانة لها، إذ صرّح وقتها النجم بأنَّ زواجه انتهى بسبب المعجبات دون أن يذكر أيَّ تفاصيل أخرى.

وبعد مرور أشهر على انفصالهما رسميًا، كشفت مصادر صحفية عن أنَّ فايزة اكتشفت رسائل غرامية على هاتف زوجها من فتاة أخرى وعندما واجهته بها لم يستطع أن يجد لها سببًا مقنعًا، مما جعل الخلافات بينهما تشتعل ليلجأ النجم إلى الخيار الأصعب في ظل وجود طفل وهو الطلاق.

وأضافت المصادر أنَّ الطلاق لم يكن هادئًا كما توقّع البعض أو كما بدا لوسائل الإعلام، إذ إنَّ الصراع الآن مستمر على حضانة طفلهما كوزان في ظل تمسك الطرفين به مهما كلف الثمن، إضافةً إلى نفقة الطلاق التي يقال أنها تخطّت 15 مليون ليرة تركية أي ما يعادل 2.6 مليون دولار، والمتضمّنة منزلين، وسيارة، ونفقة شهرية بما يقارب الـ 8 آلاف دولار أمريكي.

ويبدو أنَّ المواجهة أخذت في الأسابيع الأخيرة شكلاً آخر، حيثُ قام أوزجان بنشر صورةٍ عبر حسابه على إنستغرام برفقة ابنه وكتب معلقًا عليها إن الأهم بالنسبة له هو البقاء إلى جانبه، في حين نشرت فايزة صورةً عبر حسابها لكوزان وعلّقت بكلمة واحدة: ابني.

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وعلى صعيدٍ آخر يستعدُّ أوزجان حاليًا للبدء بتصوير مسلسله الجديد"الملك"، الذي سيُعرض على قناة Atv في 2020، وتدور أحداثه حول رجل شرقي يذهب الى إسطنبول للانتقام من قتل زوجته، في حين أنَّ البحث عن ممثلة للبطولة النسائية لا تزال مستمرة، وكان قد نشر صورةً أعلن فيها البدء بالتصوير قائلاً: "لتبدأ الأعمال الجديدة ، أليس كذلك؟!".

والجدير بالذكر أنَّ أوزجان دينيز وفايزة أتاكان كانا قد احتفلا بزواجهما في شهر مارس من عام 2018، بعد قصة حب جمعتهما واستمرّت لسنوات بالرغم من فارق العمر بينهما والذي وصل إلى 20 عامًا.

وأوزجان هو من مواليد أنقرة 1972، ويُعد من أكثر الممثلين الذين لهم شعبيةٌ كبيرةٌ في عالمي الغناء والتمثيل، واشتهر في العالم العربي؛ بسبب المسلسلات التي تمّت دبلجتها، منها مسلسل "قصر الحب" العام 2009، ومسلسل "ندى العمر" بدور جهاد العام 2011.