محمد رمضان يزور ابنة المطربة أصالة في عيادتها

القاهرة – لايف ستايل نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستغرام" صورة جديدة تجمعه بشام الذهبى نجلة المطربة "أصالة" من داخل عيادتها. وعلق محمد رمضان على الصورة: "طبيبتي". ونالت الصورة إعجاب كبير من متابعى محمد رمضان.. وجاءت أبرز التعليقات: "احلى دكتور، بتعمل ايه سلامتك، والاسطورة". ويذكر أن كليب أغنية السلطان للفنان محمد رمضان حقق 8 ملايين مشاهدة بعد مرور أسبوع على طرح الأغنية بقناته الرسمية بموقع يوتيوب. Advertisements قد يهمك ايضاً: أصالة تقترب من 21 مليون مشاهدة بـ جابوا سيرته تعرف على رسالة أصالة لنوال الكويتية

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