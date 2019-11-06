شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أنغام تشعل المسرح الكبير فى الأوبرا بمجموعة من أغانيها القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعلت المطربة انغام حفلها المقام حاليا، علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن حفلات مهرجان الموسيقي العربية، بمجموعة كبير من أغانيها الشهيرة الي ألهبت حماس الجمهور الذي ردد معها الأغاني.

ومن ضمن الأغاني التي ابدعت انغام في غنائها "ياريتك فاهمني، الركن البعيد الهادي، أساميك الكتيرة، حالة خاصة جدًا، عمري معاك، هبدأ من الآخر، نزوة، اتجاة واحد، قلبك، بتوصفني، عرفها بيا، بعتلي نظرة".

ويحضر عدد كبير من مشاهير الفن والرياضة في الصفوف الأمامية لحفل انغام علي رأسهم الفنانة نبيلة عبيد والفنانة الهام شاهين ولاعب كرة القدم الشهير عماد متعب.

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مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 يكرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد، بجانب المؤتمر العلمى الذى يقام على المسرح الصغير، وأشار إلى المشاركة الأولى للنجم محمد منير، مؤكدًا أن مهرجان الموسيقى العربية يعد أحد أهم المحافل الدولية المتخصصة، مؤكدًا نجاح الدورات السابقة على مدار 27 عامًا، حيث نجح فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والدول العربية مثمنًا دور المؤسسات الإعلامية فى إلقاء الضوء على فعالياته المتعددة والمتنوع