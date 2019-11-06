شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حفل أنغام بسبب أزمة فى الصوت.. والفنانة تستجيب لطلب الجمهور فى الأغانى والان مع تفاصيل الخبر
واستجابت المطربة الي طلبات الجمهور في اختيار أغانيها اثناء توقف الحفل الذي استمر لدقائق قليلة.
وبدأت المطربة أنغام حفلتها على المسرح الكبير بدار الأوبرا ضمن حفلات مهرجان الموسيقي العربية في نسخته الـ28، بمجموعة مختارة من أغانيها مثل (عمري معاك).
مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 يكرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد، بجانب المؤتمر العلمى الذى يقام على المسرح الصغير، وأشار إلى المشاركة الأولى للنجم محمد منير، مؤكدًا أن مهرجان الموسيقى العربية يعد أحد أهم المحافل الدولية المتخصصة، مؤكدًا نجاح الدورات السابقة على مدار 27 عامًا، حيث نجح فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والدول العربية مثمنًا دور المؤسسات الإعلامية فى إلقاء الضوء على فعالياته المتعددة والمتنوع
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