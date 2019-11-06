شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نجوى كرم تستقبل جمهورها فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم جمهورها السعودى على هامش مشاركتها فى فعاليات موسم الرياض، الذى أحيت فيه حفلا بصحبة ديانا حداد وعاصى الحلانى وملحم زين فى يوم بعنوان "ليلة بيروت".



نجوى كرم

ونشرت كرم صورة عبر حسابها على إنستجرام خلال استقبالها الجمهور السعودى وعلقت: "من استقبال الفانز السعودى فى الرياض".

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تألقت نجوى كرم فى حفل ضخم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، والتى ترعاه الهيئة العامة للترفيه، وحملت شعار "ليلة بيروت"، وصعدت على المسرح وسط تصفيق حاد من الجمهور السعودى، لتقدم لهم مجموعة من أغنياتها منها: "معلون أبو العشق"، "يابيى"، "ما فى نوم"، "خلينى شوفك"، "الله ياخد بيدك يا سعودية"، وغيرها.

واختتم الحفل بأغنية "تعلى وتتعمر" للشحرورة صباح، والتى جمعت كلا من نجوى كرم وديانا حداد وعاصى الحلانى وملحم زين بصوتهم الأربعة لأول مرة، وفى نهاية الحفل التقط نجومه "سيلفى" سويا مع الجمهور وسط تصفيق الحاضرين.