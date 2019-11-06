شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين مؤلفاً لمسلسل ياسمين عبد العزيز فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت النجمة ياسمين عبد العزيز على المؤلف عمرو محمود ياسين مؤلفاً لمسلسلها الجديد، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020، من إنتاج شركة "سينرجى"، و تعاقد عمرو محمود ياسين بشكل رسمى خلال الأيام الماضية، وشرع مؤخراً فى كتابة المعالجة الدرامية والحلقات الأولى من المسلسل.

وفى سياق متصل، تعقد شركة "سينرجى" وياسمين عبد العزيز وعمرو محمود ياسين جلسات عمل مكثفة لاختيار المخرج والبدء فى التحضيرات المبدئية ، فضلا عن الديكورات والملابس والتفاصيل الأخرى ، ومن المقرر الاعلان عن مخرج العمل خلال أيام.

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عمرو محمود ياسين، قدم مسلسل "نصيبى وقسمتك" بأجزائه الثلاثة ، ونال نجاحاً كبيراً، وقدم من خلاله العديد من القضايا الشائكة والتى تهم المجتمع المصرى، ومنها الحب والرومانسية ونموذج المرأة المصرى الكادحة، وغيرها من الموضوعات .

يشار إلى أن النجمة ياسمين عبد العزير، قدمت العام الماضى مسلسل " لآخر نفس"، وحقق ناجاحاً جماهيرياً ونقدياً ، من إنتاج شركة "سينرجى"، وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضى، وهند عبد الحليم، وعدد من النجوم، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج حسام على.