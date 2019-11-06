مدام بترفلاى فى بث مباشر من أوبرا المتروبوليتان للمسرح الصغير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر البث المباشر من اوبرا المتروبوليتان الامريكية بنيويورك الى المسرح الصغير حيث ينقل فى الثامنة مساء السبت 9 نوفمبر اوبرا مدام بتر فلاى للموسيقار الإيطالي الشهير جاكومو بوتشينى . تدور الأحداث بمدينة ناجازاكي اليابانية في آواخر القرن التاسع عشر حول فتاة الجيشا الحسناء تشيو التي تقع في غرام بانكرتون الضابط فى البحرية الأميركية وتبادله الغرام بكل إخلاص غير مدركة ان ارتباطه بها لهو مؤقت وبعد انتهاء مهمته في ناجازاكي يعود الى وطنه واعدها بالعودة وتبدأ رحلة الانتظار الطويل للزوجة المخلصة اثناء رعاية الطفل الذى انجبته وبعد مرور ثلاث سنوات يصل الى منزلها القنصل الأميركي حاملاً إليها رسالة من بانكرتون يخبرها باقترانه بسيدة اميركية ويصل بانكرتون الى ناجازاكى فتسارع تشيو الى ترتيب المنزل وإعداد الطفل ليرى أباه وترتدي ثوب عرسها فى انتظار ضابطها المحبوب لكنه لا يبالي بزيارتها ولكنه يعلم بأمر الطفل الذي أنجبته منه فيشعر بالندم ويعلن امام القنصل رغبته في اصطحاب الطفل الى اميركا ويعده القنصل بمساعدته في ذلك وما ان تراهم تشيو حتى تدرك الحقيقة فتعد بالطاعة وفجأة تنتزع سيف بانكرتون وتقتل نفسها على طريقة الهاراكيرى ويتجه إليها الزوج وقد هاله ما حدث فيأخذها بين ذراعيه محققاً لها امنيتها ولكن بعد فوات الاوان . Advertisements الاوبرا قيادة بييرجيرجيو موراندى واخراج كارولين شوا واداء هوى هى (مدام بترفلاى) ، اندريا كارى(بانكرتون) ، اليزابيث ديشونج(سوزوكى) وباولو سزوت(شاربليس) .

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