شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زوجة خالد سليم وابنتيه يحتفلون بعيد ميلاده في بلاتوه "بلا دليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت خيرية هشام زوجة النجم خالد سليم علي إضفاء حالة من البهجة والسرور عليه بمناسبة عيد ميلاده، حيث اصطحبت ابنتيهما إلى بلاتوه تصوير مسلسل " بلا دليل " ليحتفلن معه وسط كل صناع المسلسل، بسبب انشغاله بتصوير أخر مشاهده فى المسلسل.

خالد سليم تفاجئ بما فعليته زوجته، وحرص علي تقبيل طفليته فى كرفان التصوير، وغنى معهن قبل التواجد وسط زملائه الذين جهزوا له تورتة عيد الميلاد وأقاموا احتفالية كبيرة وسط موقع التصوير.

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مسلسل بلا دليل يعرض حاليا، وينتمى لنوعية الأعمال التي تصل حلقاتها إلي 45 حلقة، المسلسل إنتاج سينرجى، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفى، ويشارك في بطولته درة، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى.