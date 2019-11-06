شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين وراغب علامة ووليد توفيق يجتمعون فى موسم الرياض 14 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع النجوم شيرين عبد الوهاب ووليد توفيق، وراغب علامة، يوم 14 من شهر نوفمبر الجارى، وذلك على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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يذكر أن الفنانة أصالة أحيت حفلا فى موسم الرياض، أمس الثلاثاء، برفقة ماجد المهندس ورابح صقر والتونسية أميمة طالب، بعنوان "ليلة سهم" لتكريم الملحن سهم وكانت الفنانة نوال الكويتية اعتذرت عن عدم مشاركتها فيه لأسباب صحية.

ومن مفاجآت الحفل ظهور الفنان عبد المجيد عبد الله عبر شاشة تليفزيونية على المسرح، موجهًا كلمة للحضور والفنانين المشاركين معتذرًا عن غيابه بسبب ظروف مرضه، كما وجه عبد المجيد عبد الله رسالة شكر للفنانة أصالة التى لم تتمالك نفسها وبكت من شد تأثرها.