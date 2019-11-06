شكرا لقرائتكم خبر عن ضربت الودع ملقتش صاحب جدع.. أكرم حسنى يهنئ أحمد فهمى بعيد ميلاده بتعليق ساخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم أكرم حسنى صديقه أحمد فهمى بعيد ميلاده الـ39، بنشر صورة معه من خلال حسابه الشخصى عبر "إنستجرام" من مسلسل "ريح المدام" وعلق عليها تعليقًا ساخرًا كعادته.



أكرم وفهمى

وعلق أكرم حسنى على الصورة قائلاً: "ضربت الودع ملاقتش صاحب جدع.. عشان كدة فهمى مش صاحب.. فهمى أخويا.. كل سنة وأنت طيب يا حبيبى".

وهنأ العديد من نجوم الفن أحمد فهمى بعيد ميلاده، إذ شاركت زوجته هنا الزاهد متابعيها بصورة لزوجها أحمد فهمى من الاحتفال بعيد ميلاده، عبر خاصية ستورى "إنستجرام"، و كتبت عليها "كل سنة وأنت طيب يا بطلى الخارق".

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وشارك أخيه كريم فهمى متابعيه بصورتين تجمعاه بشقيقه أحمد فهمى الصورة الأولى، وهما فى سن الطفولة والصورة الثانية بعدما كبر الاثنان وأصبحا فى سن الشباب، وكتب كريم على الصورة، قائلاً: "الأصدقاء نادرون والأخوة منتشرون، لكن الأخ الذى هو صديق كنز عيد.. ميلاد سعيد".

وداعب مصطفى خاطر زميله أحمد فهمى، على موقع "إنستجرام" بنشر صورة تجمعهما وكتب له: كل سنة وأنت طيب يا فهمى يارب سنة سعيدة عليك والله بحبك جدًا جدًا أنا مش عارف ليه بس بحبك سبحان الله مين يصدق إنك كملت الـ50 سنة".

احتفل الفنان هشام ماجد، بعيد ميلاد صديقه الفنان أحمد فهمى، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب هشام على الصور قائلاً: "أربعة وعشرين سنة صحوبية وكورة وضحك وشغل وخناق وفن وحاجات تانية كتير.. كل سنة وأنت أجن وأغرب من السنة اللي قبلها".