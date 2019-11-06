صور.. يسرا تستمع بعطلتها فى أمريكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضى النجمة يسرا، عطلتها حاليًا فى أمريكا، وشاركت يسرا متابعيها بصور عبر حسابها على إنستجرام، أثناء استمتاعها بوقتها مع أصدقائها، وكتبت على الصور قائلة: "نيويورك".
وكان آخر ظهور للنجمة يسرا الأسبوع الماضى فى احتفالية تدشين المجمع الصناعى للمركبات الكهربائية بين وزارة الإنتاج الحربى، وشركة imut المصرية.
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