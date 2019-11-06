شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. يسرا تستمع بعطلتها فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضى النجمة يسرا، عطلتها حاليًا فى أمريكا، وشاركت يسرا متابعيها بصور عبر حسابها على إنستجرام، أثناء استمتاعها بوقتها مع أصدقائها، وكتبت على الصور قائلة: "نيويورك".

وكان آخر ظهور للنجمة يسرا الأسبوع الماضى فى احتفالية تدشين المجمع الصناعى للمركبات الكهربائية بين وزارة الإنتاج الحربى، وشركة imut ‬المصرية.