- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مها الصغير تسترجع ذكرياتها مع أحمد السقا.. والأخير يعلق: I love u والان مع تفاصيل الخبر
وظهر أحمد السقا بصحبة زوجته مها الصغير سوياً فى فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الذى أقيم فى الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر الماضى، حيث حضر سوياً تكريم النجم محمد هنيدى وتسليم السقا له جائزة الانجاز الابداعى، والتقطا صورًا على السجادة الحمراء، ليتم اسكات كافة شائعات انفضالهما والتى طالتهم طوال الفترة الأخيرة.
وفى سياق آخر استأنف النجم أحمد السقا تصوير مشاهد فيلمه الجديد "العنكبوت" بعد فترة من التوقف، من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك فى بطولته منى زكى، وظافر العابدين ومحمد لطفى وأحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، يسرا اللوزى وعدد آخر من الفنانين ويعود به السقا الى السينما بعد غياب عامين منذ تقديمه فيلم "هروب اضطرارى" عام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر مها الصغير تسترجع ذكرياتها مع أحمد السقا.. والأخير يعلق: I love u لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.