شكرا لقرائتكم خبر عن مها الصغير تسترجع ذكرياتها مع أحمد السقا.. والأخير يعلق: I love u والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت مها الصغير، زوجة النجم أحمد السقا، ومقدمة برنامج its show time على قناة cbc صورة جديدة تجمعها بزوجها ومعهما والدها مصفف الشعر الشهير محمد الصغير والنجمة ليلى علوى فى إحدى المناسبات، ليدخل السقا ويعلق على الصورة: "I love u".

وظهر أحمد السقا بصحبة زوجته مها الصغير سوياً فى فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الذى أقيم فى الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر الماضى، حيث حضر سوياً تكريم النجم محمد هنيدى وتسليم السقا له جائزة الانجاز الابداعى، والتقطا صورًا على السجادة الحمراء، ليتم اسكات كافة شائعات انفضالهما والتى طالتهم طوال الفترة الأخيرة.

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وفى سياق آخر استأنف النجم أحمد السقا تصوير مشاهد فيلمه الجديد "العنكبوت" بعد فترة من التوقف، من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك فى بطولته منى زكى، وظافر العابدين ومحمد لطفى وأحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، يسرا اللوزى وعدد آخر من الفنانين ويعود به السقا الى السينما بعد غياب عامين منذ تقديمه فيلم "هروب اضطرارى" عام 2017.