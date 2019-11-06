بالصور| زوجة خالد سليم وابنتاه يحتفلن بعيد ميلاده في بلاتوه التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حرصت خيرية هشام، زوجة خالد سليم، وابنتاه، على إضفاء حالة من البهجة والسرور عليه بمناسبة عيد ميلاده، وتواجدت في بلاتوه مسلسل "بلا دليل"، ليحتفلن معه وسط كل صناع المسلسل.

خالد حرص علي تقبيلهن في كرفان التصوير، وغني معهن قبل التواجد وسط زملائه، الذين جهزوا له تورتة عيد الميلاد، وأقاموا احتفالية في التصوير.

مسلسل "بلا دليل" يعرض حاليا، وينتمي لنوعية الأعمال التي تصل حلقاتها إلى 45 حلقة.

المسلسل إنتاج سينرجي، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي، ويشارك في بطولته درة، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبي.