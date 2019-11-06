فيديو| مصطفى خاطر يحتفل مع أحمد فهمي بعيد ميلاده الـ39

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان مصطفى خاطر، على الاحتفال بعيد ميلاد صديقه أحمد فهمي الـ39.

ونشر خاطر، فيديو من الاحتفال عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق قائلا: "في ظل احتفالنا بعيد ميلاد النجم الخلوق أحمد فهمي".

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وكان عدد من الفنانين، قد حرصوا على تهنئة فهمي، بعيد ميلاده عبر حساباتهم الشخصية على السوشيال ميديا، حيث يحتفل الفنان أحمد فهمي بعيد ميلاده، الـ39، فهو من مواليد 6 نوفمبر 1980.

ويستعد الثنائى أحمد فهمي ومصطفى خاطر للتعاون سويا فى فيلم كوميدى جديد بعنوان "السقوط فى حلم سوسن" يكتبه أيمن وتار ويخرجه أحمد الجندي وتنتجه شركة سينرجى، ومقرر البدء فى تصويره خلال شهر ديسمبر المقبل ما بين مصر وأوروبا، حيث ينتظرا انتهاء مخرج العمل أحمد النجدى من فيلمه "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للبدء فى التحضيرات.

ويأتى تعاون أحمد فهمى ومصطفى خاطر في السينما للمرة الثانية على التوالى، حيث يصور الثنائى حالياً فيلم "العارف" مع أحمد عز وإخراج أحمد علاء الديب، إلا أنهما ظهرا كضيوف شرف فى أعمال الآخر، حيث ظهر فهمى في مسلسلي "ربع رومى" و"طلقة حظ" الذى قدمهما خاطر فى العامين الأخيرين، أما خاطر فظهر كضيف شرف فى فيلم "الكويسين".