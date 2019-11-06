فيديو| وائل جسار يغني "ايه اللي وصلنا لكده" في "حواديت الشانزليزيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت قناة on e عبر حسابها على إنستجرام أغنية "ايه اللي وصلنا لكده" للفنان وائل جسار، من مسلسل حواديت الشانزليزيه. المسلسل يبدأ عرضه يوم 10 نوفمبر الجاري على قناة one. تدور أحداث المسلسل في حقبة زمنية قديمة، حول جريمة قتل تعترف 5 نساء –كل منهن على حدا- بأنها ارتكبتها. "حواديت الشانزليزيه" تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، إخراج مرقس عادل، بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، إدوارد، إنتاج شركة سينرجي.

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