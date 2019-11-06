أنغام تبدأ حفلها في "الموسيقى العربية" بـ"عمري معاك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

بدأت المطربة أنغام، منذ قليل، حفلها "كامل العدد" ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، بمصاحبة فرقة المايسترو هاني فرحات، بأغنية عمري معاك.

يشار إلى أن وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، افتتحا فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.

ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطربًا ومطربة وعازفًا في 37 حفلاً موسيقيًا وغنائيًا بمشاركة 22 فرقة موسيقية، وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، وتشارك 7 دول عربية في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وتضم أعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافي، الإعلامي أمجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية، والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.