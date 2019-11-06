في عيد ميلاد "إنعام الجريتلي".. فنانون شراكسة في مصر أحدهم ماتت في ظروف غامضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحتفل اليوم الفنانة الكبيرة إنعام الجريتلي بعيد ميلادها الـ75، ولدت الجريتلي في مثل هذا اليوم 6 نوفمبر عام 1944، اسمها الحقيقي إنعام فؤاد إبراهيم الكريدلي، وهي من عائلة ذات أصول شركسية.

أخرجت إنعام الجريتلي قرابة 22 عملا ما بين المسرح والدراما والسهرات التلفزيونية، وقدمت كممثلة 121عملا، آخرها مسلسل "بلا دليل" الذي يعرض حاليا على قناة "سي بي سي" وهي شقيقة الفنانة أحلام الجريتلي.

الشركس هم مجموعة من الشعوب تعيش في شمال القوقاز، وهم من أقدم الأمم المعروفة التي سكنت القوقاز الشمالي، وقد اختلطوا كثيرا بشعوب أخرى، ما أدى إلى ظهور فوارق لغوية بينهم، وإنعام الجريتلي لم تكن الممثلة الوحيدة من أصل شركسي في السينما المصرية، ونرصد لكم قائمة طويلة لفنانين من أصل شركسي.

شويكار

اسمها الحقيقي شويكار إبراهيم طوب صقال، ولدت في مدينة الإسكندرية، في 24 نوفمبر 1935، لعائلة تركية، لأب من أصل تركي، وأم من أصل شركسي، وشكلت ثنائيا ناجحا مع الفنان فؤاد المهندس، وتألقا في السينما والمسرح في أعمال خالدة منها "سيدتي الجميلة والسكرتير الفني"، وغيرها.

شاهيناز

الفنانة شاهيناز هي شقيقة الفنانة شويكار، لكنها لم تحقق نفس الشهرة، تزوجت من الموسيقار حلمي بكر، وأنجبا ابنهما هشام.

حسين فهمي

ولد الفنان الكبير حسين فهمي في أربعينيات القرن الماضي لعائلة من أصول شركسية، وكانت عائلته غنية ارستقراطية، وتُمارس العمل السياسي حيث كان جده محمد باشا فهمي، رئيس مجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي سكرتيرًا لمجلس الشورى، ودرس فهمي العلوم السياسية في باريس قبل أن تخطفه كاميرات السينما.

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مصطفى فهمي

هو الشقيق الأصغر لحسين فهمي، وعمل مساعد مخرج لفترة، قبل أن تلتقطه هو الآخر كاميرات السينما، حيث حصل على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، وبدأ مشواره الفنى كمساعد تصوير في فيلم (أميرة حبي أنا) من بطولة شقيقه عام 1974 مع مدير التصوير عبد الحليم نصر، ثم اشترك بالتمثيل في فيلم أين عقلي، وهو من أصول شركسية.

ميمي شكيب

الفنانة الكبيرة ميمي شكيب، ترجع أصولها إلى أسرة شركسية غنية، ووالدها كان يعمل مأمورا لقسم عابدين، وخالها إسماعيل صدقي باشا، اسمها الحقيقي أمينة شكيب واشتهرت فنيًا باسم "ميمي"، وتربت داخل القصور والسرايات، وأجادت اللغتين الفرنسية والإسبانية، أما والدتها فكانت تتقن التركية والإيطالية واليونانية والألمانية والإسبانية والفرنسية.

وقُتلت شكيب إثر إلقائها من شرفة منزلها، في 20 مايو 1983، في ظروف غامضة وسجلت القضية ضد مجهول.

زوزو شكيب

أما شقيقتها زوزو بدأت حياتها الفنية على المسرح في دور صغير في مسرحية (الدكتور) عام 1929، ثم التحقت بفرقه الريحاني وعمرها 16 عاما، وشاركت في العديد من المسرحيات منها (حكم قراقوش، قسمتي، والدنيا على كف عفريت)، وأطلقت الصحافة المصرية على ميمي وزوزو شكيب لقب الشكيبتان.

نهال عنبر

الفنانة الكبيرة نهال عنبر قالت لمصراوي إن جدتها لوالدها وجدتها لأمها من أصول شركسية، درست السياحة وعملت في هذا المجال عدة أعوام، قبل أن تدخل مجال الفن عن طريق ترشيح المخرج شريف عرفة لها للقيام بدور صغير في فيلم "طيور الظلام"، لتنطلق في السينما والدراما والمسرح.