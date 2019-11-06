شاهد: مذيعة كويتية.. بإعلان واحد أقفل إيجارات 3 أشهر

في لقاء مع المذيعة الكويتية أسرار الحجي على هامش معرض العطور قالت أن هناك عطور لا تمشي مع الجسم وتقلب رائحتها مثل الكتكوت.
الحجي أضافت أنها تحب مجال العطور وتعمل إعلامية سابقة وانقطعت عن العمل بسبب الولادة.
وقالت أسرار أنها بإعلان واحد من الممكن ان تدفع إيجارات 3 شهور ولكن تحب أن تركز في شيء واحد.
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