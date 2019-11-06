يستمر العرض المسرحى "البروفة" للمؤلف محمود جمال في امتاع مشاهديه على خشبة مسرح الهوسابير، للعام الثالث على التوالي.
لكن معظم المحاولات كانت تفشل حتى استطاعوا أن ينجحوا في النهاية.
قال مخرج العمل محمد جبر أن أحداث العرض تدور في إطار كوميدى انسانى عاطفى داخل قاعة بروفات الفرقة وتحكى كواليسها نجاحاتهم وفشلهم سويا لإخراج عمل مسرحى مختلف
سعيد، على حميدة، محمد خليفة.
العرض بطولة كلا من الفنانين حاتم صلاح، وليد عبد الغنى، سمر نجيلى، مروة الصباحى، محمد العتبى، مصطفى محمد، شريف حسنى، اسلام على، سالى
جدير بالذكر ان "البروفة" هو العمل الثانى للفرقة بعد أن قدمت من قبل مسرحية "١٩٨٠وانت طالع" التي استمر عرضها لمدة سبع سنوات، وقد حصل العرض الأول على جائزة أفضل عرض فى المهرجان القومى للمسرح وجائزةأفضل مخرج صاعد وأفضل نص ومن المعروف ان مسرحية البروفة تقدم حفلتين شهريا على مسرح الهوسابير.
كانت هذه تفاصيل خبر للعام الثالث علي التوالي .. البروفة يحافظ على نجاحاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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