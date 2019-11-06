تصدر الفنان محمد رمضان، الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" في الساعات الأخيرة من مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد نشره صور تجمعه مع لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة. وانضم محمد رمضان، لفريق "نجوم أفريقيا" بصحبة نجوم الكرة المصرية السابقين محمد أبوتريكة ووائل جمعة ونادر السيد وخالد الغندور بجانب إسماعيل يوسف بالمغرب. ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج محمد رمضان ومحمد ابو تريكة، بعد الصورة المتداولة، معلقين بكلمات تعبيرية لظهور نجم الكرة المصرية محمد ابو تريكة. المتداولة، معلقين بكلمات تعبيرية لظهور وتشهد مدينة العيون المغربية مباراة ودية بين نجوم أفريقيا ونجوم العالم في احتفالية خاصة بشأن الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء. Advertisements ونشر الحساب الرسمي لقناة "أبوظبي الرياضية" لقطة للممثل محمد رمضان بقميص منتخب نجوم أفريقيا أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء. وقام خالد الغندور لاعب الزمالك الأسبق بنشر صورة لمنتخب نجوم أفريقيا عبر حسابه على "فيس بوك" قبل انطلاق المباراة. وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نجوم القارة السمراء بهدف أحرزه الكاميروني الشهير صامويل إيتو. وشهدت قائمة منتخب نجوم أفريقيا وجود أساطير القارة على رأسهم روجيه ميلا وصامويل إيتو وصلاح الدين بصير وزبير بيه والحاجي ضيوف وكانو وخاليلو فاديجا ونجوم أخرى. ويأتي البرتغالي لويس فيجو على رأس كتيبة نجوم العالم، وجاء أبرز من شارك معه بالمباراة تريزيجيه وفابيان بارتيز من فرنسا وبيبيتو وريفالدو وكافو من البرازيل والإسباني سالجادو والأرجنتيني سافيولا بجانب أساطير أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد ظهوره مع أبوتريكة .. محمد رمضان يتصدر ترند تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.