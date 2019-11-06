صور.. يحيى الفخراني على رغيف العيش

نشر النجم يحيى الفخراني صور له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وظهر من خلالها بشخصية ونوس على رغيف الخبز.

وكانت الفنانة آلاء عرفة، هي من رسمتها بالمخبوزات مثل العيش البلدي، وقطع الجبن، والكيك ولانشن.

يحيى الفخراني في كواليس "ونوس"

يشار إلى أن النجم يحيى الفخراني شارك سابقًا في مسلسله بعنوان "ونوس"، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، وبطولة كل

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من هالة صدقي، نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع، محمد شاهين، محمد كيلاني، نيكولا معوض، سامح السعيد، نهى عابدين، علاء زينهم، مريهان مجدي، نهير أمين، محمود حجازي، أحمد السلكاوي، دعاء عريقات، سلمى غريب، عبد الرحيم حسن، حسن العدل، عصام توفيق، عادل ماضي، إدوارد، ناجي سعد، منير مكرم، دنيا عبد العزيز، مايكل سيدهم، إيمان سالم، عمار شوقي، ندى سيف النصر، مي سيف النصر، محمود جليفون.

وكان تم تغيير أسم المسلسل لثلاث مرات فكان الأسم المرشح في بداية بعنوان "فتنة"، ثم تم تغيره "في بيتنا ونوس" حتى تم الإستقرار على الاسم الحالي "ونوس".

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي إجتماعي حول أحد الأباء، الذي يترك أبنائه، ويختفي مدة 20 عامًا، ثم يأتي الشيطان إلى أسرته، ويدعي أنه صديق والدهم وهو ونوس ويطالبهم بحقه الذي أخذه والدهم منه، ويدلهم على مكان إقامته ويخبرهم أنه يمتلك الملايين.