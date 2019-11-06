غدًا .. أولي حلقات لدينا حكايات أخري على شاشة النهار

تعرض قناة النهار بداية من غدًا الخميس، برنامج "لدينا حكايات أخري" الذي تقدمه الإعلامية أماني القصاص، وهو برنامج اجتماعي ثقافي يناقش قضايا المجتمع.

ويعد البرنامج هو الجزء الثان من البرنامج الأول الذي حمل نفس العنوان وقدمته أماني القصاص قبل ثورة يناير واستشافت خلاله أهم رموز السياسة والاقتصاد والاجتماع فى مصر وصانعي القرار فى المراحل

المختلفة بين ثورتي 1919 و ثورة يناير .وأكدت الإعلامية أماني القصاص أن البرنامج يتناول المفردات المصرية بشكل عام، ويحرص على أن يكون الضيف ذو صلة تضيف للفكرة وليس مجرد متحدث من بعيد خاصة وأن الموضوعات تحمل بعد تاريخي وتراثي وثقافي.



وتتناول الحلقة الأول المدرسة المصرية لقراءة القرآن الكريم وخصائصها وأساب تميزها، وحوار خاص مع الشيخ محمود الشحات أنور الذي يطلق عليه مقرىء العالم الأول فى أوروبا حيث كرم هناك.



كما تحمل الحلقة مفاجأت للشيخ محمود الشحات عن رأيه فى الحب وفكرة تعدد الزوجات و هل يوافق أن يجد قارئة سيدة للقرآن الكريم تقرأ آياته على الملاء، كما تشمل الحلقة العديد من المحاور المتميزة للقراءة المصرية وارتباط ذلك بأصور الترتيل والمقامات الموسيقية .