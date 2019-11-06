تامر حسني ينتهي من تسجيل معظم أغاني ألبومه الجديد

انتهى النجم تامر حسني من تسجيل معظم أغاني ألبومه القادم، والمقرر طرحه قريبًا بجميع الأسواق.

ويتعاون النجم الكبير تامر حسني مع مجموعة من ألمع الشعراء، والملحنين والموزعين ومن بينهم: "أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، عزيز الشافعي، حسام سعيد، تامر حسين، رمضان محمد، أحمد راؤول، محمد يحيى، تامر علي، عزيز الشافعي، إسلام زكي، محمود أنور، أحمدزعيم، محمد

جمال، توما، عادل حقي، وسام عبد المنعم، فهد، علي فتح الله، رامي سمير".

تامر حسني في كواليس تصوير "الفلوس"

ومن ناحية آخرى يستعد النجم تامر حسني لعرض فيلمه الجديد بعنوان "الفلوس"، والذي من المقرر عرضه بجيمع دور العرض في السينمات تزامنًا مع بداية إجازة نصف العام

2020.

وفيلم "الفلوس" بطولة كل من تامر حسني، زينة، مي عز الدين، جوهرة، أحمد فتحي، محمد سلام، نانسي صلاح،خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، زيزو، ويزو، كميل سلامة، والفيلم من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد ماروق.

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وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول مشكلة الثقة بين الناس، كما يوجد به العديد من المواقف الكوميدية، مع ضيوف شرف الفيلم، والذين يجسدون جنسيات متعددة، أو من طبقات مختلفة من الناس المصرية، والتي تحمل ذات الصفات.