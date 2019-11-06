تراند اليوم : بانوراما الفيلم الأوروبي تعرض 75 فيلماً بالقاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية

انطلقت في القاهرة فعاليات بانوراما الفيلم الأوروبي في دورته الـ 12 بحضور عدد كبير من صناع السينما وكذلك ممثلي السفارات الأوروبية في مصر، وتتيح البانوراما الفرصة لمشاهدة الأفلام السينمائية الأوروبية التي عُرضت مؤخراً في المهرجانات الدولية.

وقالت ماريان خوري مؤسسة بانوراما الفيلم الأوروبي لقناة الغد إنها أسست البانوراما منذ 15 عام، وعُقدت أول دورة لها في 2004 والتي شهدت مشاركة عدد محدود من الأفلام وكانت تقوم بأعمال التنظيم بمفردها، متابعة أنه بعد 12 دورة أصبحت هناك فرق عمل متكاملة لاختيار الأفلام، وفرق لتنظيم الفاعليات، مؤكدة أن كل فريق العمل يعمل بشكل مستقل ويحقق نتائج جيدة للغاية.

وقال يوسف الشاذلي مدير سينما زاوية إن البانوراما في دورتها الحالية تشهد انفتاحا جديدة على العالم بمشاركة فيلم كوري، وهو الفيلم الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان، مؤكداً أن الدورة الحالية لبانوراما الفيلم الأوروبي تشهد مشاركة مجموعة من أهم الأفلام التي عرضت في مهرجانات دولية مثل مهرجان كان ومهرجان برلين ومهرجان فينيسيا.

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ووجّه الفنان محمد فراج التحية لكل القائمين على المهرجان في مصر، لأنه أتاح فرص كبيرة وجيدة لمشاهدة أفلام مهمة من كل دول العالم، معرباً عن أمله في أن يستمر المهرجان في عروضه وفاعلياته.

وتضم الدورة الـ 12 ما يزيد عن 75 فيلماً أوروبيا، تُعرض في عدد من دور العرض بالقاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية وعدد من المحافظات الأخرى، وتستمر الفعاليات حتى الـ 16 من الشهر الجاري.