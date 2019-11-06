عمرو دياب يتصدر تويتر بعد طرح أغنية أول يوم في البعد بساعة واحدة

الأربعاء 6 نوفمبر 2019

تصدر الفنان المصري عمرو دياب موقع التغريدات "تويتر" بعد طرح أغنية "أول يوم في البعد" من ألبومه الجديد "أنا غير"، بساعة واحدة.



ونالت الأغنية إعجاب جمهور الهضبة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن موعد طرح الألبوم كاملا في الأسواق.

والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، ألحان محمدى، توزيع أسامة الهندي.

Advertisements

ويستعد الهضبة لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا كبيرًا من الجمهور السعودي والمصري.

وكان الهضبة أحيا حفلا غنائيا كبيرا يوم الجمعة الماضي بالتجمع الخامس، احتفالا بمرور 25 عاما على أحد المطاعم الشهيرة، وسط حضور عدد كبير من جمهوره.

يذكر أن الهضبة طرح 5 أغنيات من ألبومه الجديد، وهي: "بحبه، أنا غير، تحيرك، يوم تلات، قدام مرايتها"، إضافة إلى "متغير"، ومن المقرر أن يطرح الألبوم كاملًا خلال الأيام المقبلة في الأسواق، وعبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".