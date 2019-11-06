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هند صبري تتألق بالأبيض والأسود في أحدث ظهور لها صور
الأربعاء 6 نوفمبر 2019
نشرت النجمة التونسية هند صبري صورا جديدة لها خلال مشاركتها في مهرجان "أيام قرطاج السينمائية" وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وتألقت "هند" خلال الصور بقميص أبيض وبنطلون أسود، وعلقت عليها قائلة: "ما زلت أشعر بالحب والدعم الذي حصلت عليه من جمهوري، شكرا تونس على الحب".
وكانت هند صبري فازت بجائزة أحسن ممثلة من مهرجان "أيام قرطاج" السينمائية" عن فيلمها "نورا تحلم"، وعبرت عن سعادتها البالغة بهذا الفوز.
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