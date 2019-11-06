بعد لويس فيجو.. محمد رمضان بصحبة صامويل إيتو فى المغرب

الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

التقى الفنان المصري محمد رمضان، أثناء تواجده فى مدينة مراكش بالمغرب، النجم الكاميروني صامويل إيتو، وعددا كبيرا من مشاهير كرة القدم منهم لويس فيجو.



ونشر رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام صورة مع لاعب كرة القدم الكاميرونى، الذى خاض عدة تجارب احترافية في نادي ريال مدريد ونادي برشلونة وإنتر ميلان، وكتب عليها: "أفريقيا تتحدث عن نفسها، مع صديقي العزيز صامويل إيتو".

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آخرأعمال محمد رمضان كان كليب "السلطان"، الذى تم تصويره فى أحد قصور مدينة مراكش بدولة المغرب، ومن إخراج حسام الحسينى، الذى تعاون معه من قبل فى 3 أغنيات كان آخرها "إنساى" مع المغنى المغربى سعد لمجرد‪.

وعلى جانب آخر ينتظر محمد رمضان انتهاء تحضيرات مسلسله الجديد "البرنس" من إنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، والذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعى، ويعكف المخرج محمد سامى حاليًا على كتابة باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، وإعلان بدء التصويرالمقرر له منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.