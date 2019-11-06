راغب علامة يواعد الجمهور السعودي في موسم الرياض

متابعة بتجــــــــــرد: يحيي السوبر ستار راغب علامة حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية.
ومن المقرر أن يلتقي راغب الجمهور ومحبّيه في المملكة السعودية مساء 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وسيقدّم راغب علامة خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات وصولًا إلى أحدثها.
على صعيد آخر، يستعد راغب علامة، لتسجيل أغنية جديدة باللهجة الخليجية تحمل عنوان “معركة كبرى”، كشف عن بعض تفاصيلها خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج “ذا إنسايدر بالعربي”. وأكد علامة أن الأغنية ستكون مفاجأة لجمهوره، وقال: “معركة كبرى أغنية خليجية حلوة كتير كتير”.
تجدر الإشارة إلى أن راغب علامة حقق نجاحات فنية مميّزة بالأغنيات الخليجية التي قدّمها في مسيرته الفنية ومنها “يا بوي” و”سر حبي فيك غامض”.
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