بلقيس نجمة حفل “التسامح والأخوة الإنسانية” في الإمارات

متابعة بتجـــــــــــرد: تحيي النجمة بلقيس فتحي حفل “التسامح والأخوة الإنسانية”، في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقدّم بلقيس خلال الحفل الذي سيقام في حديقة أم الإمارات في أبوظبي، باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

وأعلنت بلقيس عن الحفل الذي سيشارك في إحيائه أيضًا النجم الإماراتي حسين الجسمي من خلال فيديو نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت بتعليقها عليه: “شاركونا حفل التسامح والأخوة الإنسانية في بلد التسامح والمحبة الامارات الغالية مع اخي وصديقي الفنان الكبير حسين الجسمي ٨ نوفمبر ٢٠١٩ حديقة أم الإمارات ابوظبي ونشارك معا في مسيرة التسامح”.

تجدر الإشارة إلى أن بلقيس تحصد حتى يومنا هذا نجاح أغنيتها الجديدة “تعالى تشوف” باللهجة المغربية وهي من كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل وتوزيع رشيد محمد علي، أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج عبدالرفيع عبديوي.