محمد إمام يصدم جمهوره بسبب فيلمه "لص بغداد"

القاهرة – لايف ستايل
نشر الفنان محمد إمام، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة له أثناء تصوير مشهد أكشن خطير من فيلمه لص بغداد.
وعلق محمد إمام على الصورة قائلا: "كان دايمًا شاغلني لو حنقدر نعمل مشهد زي ده في يوم من الأيام .. بس شكلنا كده عرفنا نعملها أفلامي كلها في حتة .. والمشهد ده في حتة تانية بعيدة".
ويضمّ فيلم "لص بغداد" كوكبة ونخبة من النجوم محمد إمام, فتحي عبد الوهاب, ياسمين رئيس, أمينه خليل, أحمد العوضي, أحمد رزق, صلاح عبد الله, محمد عبد الرحمن " توتا " وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرچي فيلمز ومن سيناريو وحوار تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.
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