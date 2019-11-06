عمرو سعد يسخر من نفسه بسبب "فنجان قهوة"

نشر الفنان عمرو سعد صورة له من داخل الجيم على حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وعلق عمرو سعد على الصورة قائلا:" فنجان القهوة شايفك ازاي صباح الفل".

وشاركت الفنانة زينة بالتعليق على الصورة قائلة: "انت من امتى بتشرب قهوة لا دا احنا اتغيرنا اوي امال فين الشاي ابو لبن".

وكان عمرو سعد دائم التكتم على تفاصيل حياته الأسرية، ولا يتحدث عنها قط في وسائل الإعلام، والمرة الوحيدة التي أعرب فيها عمرو سعد عن مشاعره لزوجته كان من خلال صورة نشرها بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق عمرو سعد على صورة لهما قائلا: "انتي لست فقط ام اولادي، بل أنت ملكة هذه الأسرة".

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يذكر أن أحدث أعمال الفنان عمرو سعد كان فيلم "حملة فرعون" الذى شارك فى بطولته محمد لطفى وتايسون وروبى وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.

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