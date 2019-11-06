محمد فراج يدخل "الصندوق الأسود" نهاية تشرين الثاني

القاهرة – لايف ستايل
يستعد محمد فراج، لتصوير فيلمه الجديد "الصندوق الأسود" نهاية الشهر الحالي، ويقوم حاليا بعقد جلسات عمل مع المخرج، لعمل البروفات النهائية استعدادا لبدء التصوير.
ويجسد فراج دور "هجّام" وهي شخصية مثيرة للجدل داخل أحداث الفيلم، وتتصاعد الأحداث بسببها حتى النهاية، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والتشويق من خلال مناقشة قضايا اجتماعية، ويعد اسم الفيلم مبدئي وليس النهائي له ومفترض تغييره الفترة المقبلة.
فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، وجارٍ التعاقد مع باقي الممثلين خلال الفترة المقبلة، إخراج محمود كامل، تأليف أحمد وهيثم الدهان.
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