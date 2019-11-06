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شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو لـ أحمد فهمى فى عيد ميلاده: 22 سنة مع بعض كل سنة وانت طيب يا فخرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان شيكو صديق عمره أحمد فهمى، بعيد ميلاده، موجهاً كلمات مؤثرة له، خاصة أن أحمد فهمى وشيكو تجمعهما صداقة منذ فترة كبيرة، وتعاونا من خلالها فى العديد من الأعمال الفنية، بالإضافة إلى أنهما بدءا حياتهما الفنية سوياً.
ووجه شيكو كلماته لفهمى عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات قائلا : 22 سنة.. اكتر من نص عمرنا و تقريبا كل حاجة حلوة حصلتلنا كنا مع بعض.. كل سنة و انت طيب يا فخري.
يشار إلى أن أحمد فهمى يستكمل تصوير فيلم "العارف" مع النجم أحمد عز، ويشارك فى بطولته محمود حميدة، وكارمن بصيبص، وعدد آخر من النجو، من من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد علاء، وإنتاج شركة سينرجى.
كما يحضر أحمد فهمى لمسلسل جديد مع النجم أكرم حسنى، من إخراج أحمد الجندى، وإنتاج سينرجى، ومقرر عرضه فى رمضان المقبل .
أما شيكو انتهى مؤخرا من مسلسله الجديد "اللعبة" مع هشام ماجد، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين، على رأسهم محمد سلام وبيومى فؤاد، وأخرون، وإخراج معتز التونى .
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