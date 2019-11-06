ليوناردو دى كابريو يدافع عن القطع الجائر لأشجار الغابات فى رومانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافع ليوناردو دي كابريو عن القطع الجائر لأشجار الغابات، وذلك من خلال حسابه علي انستجرام، حيث نشر عددا من الصور لمظاهرات آلاف الأشخاص فى بوخاريست ممن طالبوا الحكومة فى رومانيا بوضع حد لقطع الأشجار الغير قانونى فى الغابات الرومانية.

ليوناردو دى كابريو الحاصل على جائزة الأوسكار يعد أحد أبرز النشطاء فى مجال البيئة؛ وسبق وأن اختارته الأمم المتحدة، متحدثا عن قضايا البيئة، وكانت له كلمة شهيرة عند استلامه جائزة الأوسكار لحث العالم على التحرك من أجل قضايا التغيير المناخى والاحتباس الحرارى، ومطالبة إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الأرض.