فن ومشاهير

ليوناردو دى كابريو يدافع عن القطع الجائر لأشجار الغابات فى رومانيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو يدافع عن القطع الجائر لأشجار الغابات فى رومانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافع ليوناردو دي كابريو عن القطع الجائر لأشجار الغابات، وذلك من خلال حسابه علي انستجرام، حيث نشر عددا من الصور لمظاهرات آلاف الأشخاص فى بوخاريست ممن طالبوا الحكومة فى رومانيا بوضع حد لقطع الأشجار الغير قانونى فى الغابات الرومانية. 

ليوناردو دى كابريو الحاصل على جائزة الأوسكار يعد أحد أبرز النشطاء فى مجال البيئة؛ وسبق وأن اختارته الأمم المتحدة، متحدثا عن قضايا البيئة، وكانت له كلمة شهيرة عند استلامه جائزة الأوسكار لحث العالم على التحرك من أجل قضايا التغيير المناخى والاحتباس الحرارى، ومطالبة إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الأرض.

 

6ff9f7ea-4199-46bf-bf5a-c2ebfe53729c

 

Advertisements

 

9cd48b4f-9dce-49fb-b297-c700b7d258ba

 

 

ec9caa51-723e-49d7-82ed-52cbbd685c34

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليوناردو دى كابريو يدافع عن القطع الجائر لأشجار الغابات فى رومانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا